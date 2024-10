O rádio também esteve presente na Copa de 1970 e eternizou as emoções do tricampeonato mundial pela seleção 

Joseval Peixoto, da Jovem Pan, foi um dos grandes nomes das transmissões das vitórias do Brasil em campos do México

EQUIPE AE/ESTADÃO CONTEÚDO O capitão da seleção brasileira em 1970, Carlos Alberto Torres, levanta a Taça Jules Rimet



Na coluna de ontem do “Memória da Pan”, detalhei as transmissões da TV na Copa de 1970, a primeira ao vivo, via satélite, diretamente do México. Hoje, gostaria de destacar a cobertura das emissoras de rádio. Ao contrário da novidade envolvendo a televisão, os brasileiros já estavam acostumados a ouvir as partidas dos mundiais pelas “ondas radiofônicas”. Era assim desde a edição de 1938, na França, a terceira da história.

As emoções do tricampeonato, em 1970, foram retratadas por cinco blocos de emissoras, com alcance em praticamente todo o território nacional.

Rede 1 – Emissoras Associadas: Tupi, do Rio e de São Paulo

Narradores: Doalcei Camargo (Tupi-RJ), Haroldo Fernandes (Tupi-SP). Rui Porto era o comentarista.

Rede 2 – Continental, do Rio de Janeiro, e Guaíba, de Porto Alegre

Narradores: Clóvis Filho (Continental), Pedro Pereira (Guaíba)

Comentaristas: Carlos Mendes (Continental) e Ruy Ostermann (Guaíba).

Rede 3 – Globo e Nacional, do Rio

Narradores: Waldir Amaral (Globo) e Jorge Curi (Nacional)

Comentaristas: João Saldanha e Luiz Mendes (Globo) e Zoulo Rabelo (Nacional).

Rede 4 – Jovem Pan, Bandeirantes e Nacional (Rede da Copa)

Narradores: Joseval Peixoto (Jovem Pan), Pedro Luiz (Nacional) e Fiori Gigliotti (Bandeirantes)

Comentaristas: Claudio Carsughi (Jovem Pan), Mau ro Pinheiro (Bandeirantes) e Mário Morais (Nacional).

Rede 5 – Mauá, do Rio de Janeiro, e Itatiaia, de Belo Horizonte

Narradores: Orlando Batista (Mauá) e Vilibaldo Alves (Itatiaia)

Comentaristas: Ademir Menezes (Mauá) e Osvaldo Faria (Itatiaia).

O som de cada grupo era retransmitido por outras dezenas de emissoras, em cadeia, pelo Brasil. Aliás, em 1970, o rádio chegava a quase 95% do território nacional. A narração de Joseval Peixoto na decisão contra a Itália é inesquecível, principalmente quando ele descreveu o quarto gol, marcado pelo capitão Carlos Alberto Torres.

No duelo decisivo, na Cidade do México, Pedro Luiz narrou a primeira meia hora. Fiori Gigliotti comandou a transmissão nos 15 minutos finais daquela etapa e os 15 iniciais do segundo tempo. Joseval Peixoto, ao lado do repórter Geraldo Blota, da Jovem Pan, assumiram o trabalho quando o jogo ainda estava empatado por 1 a 1. Para encerrar, te convido a ouvir a íntegra de Brasil 4×1 Itália, em um momento emblemático da história do futebol mundial.

Brasil 4 x 1 Itália – 21/06/1970 – pool de São Paulo – jogo completo





*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.