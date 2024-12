Pedro Luiz Paoliello marcou época no rádio e é considerado um dos maiores narradores em todos os tempos

O locutor, versátil, transmitiu até partidas de basquete pela Rádio Panamericana

Pedro Luiz fez história na Jovem Pan, ainda Panamericana, quando transmitiu as Copas de 50 e 54. Ele passou por outras emissoras, como Bandeirantes e Nacional de São Paulo, quando deu voz aos três primeiros títulos da seleção: 1958, 1962 e 1970. Revirando nossos arquivos, encontrei uma entrevista feita com ele em 1978, às vésperas do Mundial disputado na Argentina.

Pedro Luiz imprimia uma narração rápida e ágil e inovou ao descrever as jogadas de forma mais precisa e sem “florear” os lances, como fazia a maioria dos locutores. Um dos momentos mais emblemáticos da carreira dele foi na Copa de 1950, quando o Brasil perdeu o título para o Uruguai, no Maracanã: “Uruguai campeão mundial de futebol. Parece mentira aquilo que estamos vendo, quando tudo era favorável, quando tudo estava ao nosso lado, quando o nosso time acertou, quando exibiu futebol, quando ninguém no mundo tinha dúvidas do campeonato vencido pela equipe brasileira, eis que o Uruguai, lutando com fibra, lutando com denodo, lutando com confiança, levanta o título.”

Na entrevista à Jovem Pan (ouça abaixo), Pedro Luiz fez questão de se recordar do primeiro Mundial disputado no país. Em 1954, na Suíça, apesar de também ser uma Copa de triste memória para a torcida nacional, ele empunhou com muita categoria o microfone da Rádio Panamericana. Depois de parar de narrar, Pedro passou a exercer a função de comentarista. Morreu em julho de 1998.

Aproveito para desejar a todos que me acompanham no “Memória da Pan” uma noite de Natal repleta de alegrias.

