Seleção não convence no primeiro tempo, mas valores individuais garantem goleada

Depois de 2 a 1 na etapa inicial, no Maracanã, a equipe de Ancelotti fez 6 a 2 no Panamá

ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Paquetá em amistoso contra o Panamá



O teste contra a fraca seleção do Panamá, que está na Copa, mostrou a Ancelotti que ele deve dar mais atenção ao meio campo. Ainda sem a zaga titular, que atuou na final da Champions, no sábado, o técnico saiu jogando com Alisson; Wesley, Brehmer, Léo Pereira e Alex Sandro; Bruno Guimarães e Casemiro; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha. Depois de um gol relâmpago de Vini Jr., a seleção sofreu o empate do adversário e ainda passou sufoco. A equipe nacional foi lenta, errou passes e se mostrou vulnerável. O gol de cabeça de Casemiro garantiu o placar de 2 a 1 antes do intervalo.

O técnico Carlo Ancelotti promoveu dez mudanças antes do segundo tempo começar, incluindo a troca do inseguro Alisson por Éderson. A seleção voltou com outra cara e construiu a goleada graças aos valores individuais. Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos balançaram as redes adversárias para o delírio de 72 mil torcedores presentes ao Maracanã. O treinador da seleção brasileira deve ter tirado lições da partida. Paquetá deu uma boa movimentação ao meio campo, o que faltou no primeiro tempo. Não que ele deva ser o titular, mas Ancelotti pode rever o conceito de apenas dois homens no setor, a depender do adversário na Copa. Repito: o primeiro tempo não correspondeu às expectativas. Igor Thiago também se destacou, está bem preparado fisicamente e pode ser decisivo em um mundial longo e que será muito disputado.

Nesta segunda-feira à noite, a seleção embarca para os Estados Unidos e dará início à preparação, já com todos os convocados. No sábado, a equipe enfrenta o Egito, em Cleveland, no último amistoso antes da estreia, em 13 de junho, contra o Marrocos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.