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Final da Copa de 1990, na Itália, foi uma das mais fracas em todos os tempos

A Alemanha derrotou a Argentina, por 1 a 0, com pênalti duvidoso

  • Por Thiago Uberreich
  • 22/05/2026 12h26
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Divulgação FIFA Futebol Copa do Mundo 1990 Brasil Argentina Maradona

Existe um consenso entre a crônica esportiva que a Copa de 1990, disputada na Itália, foi uma das mais fracas tecnicamente. O mundial teve a pior média de gols: 2,21. Na época, ainda eram 24 seleções com um total de 52 partidas. A Alemanha, comandada por Franz Beckenbauer, conquistou o tricampeonato e se igualou, na época, ao Brasil e à Itália. 

Assim como em 1986, no México, a seleção, que tinha Lothar Matthäus como destaque, decidiu a Copa contra a Argentina e vingou os adversários pela derrota de quatro anos antes. 

ALEMANHA 1 × 0 ARGENTINA – Roma – 08.07.1990
Alemanha: Illgner; Berthold (Reuter), Kohler, Buchwald e Brehme; Augenthaler, Hässler, Matthäus e Littbarski; Klinsmann e Völler.
Técnico: Franz Beckenbauer.
Argentina: Goycochea; Simón, Serrizuela, Ruggeri (Monzón) e Sensini; Lorenzo, Basualdo, Dezotti e Maradona; Burruchaga (Calderón) e Troglio.
Técnico: Carlos Bilardo.
Árbitro: Edgardo Codesal Méndez (México).
Gol: Brehme (40) no segundo tempo.
Público: 73.600.

Os argentinos Monzon e Dezotti foram expulsos, enquanto Troglio e Maradona levaram cartão amarelo. O árbitro mexicano Edgardo Codesal Mendez marcou um pênalti duvidoso para os alemães aos 40 minutos do segundo tempo. Brehme chutou no canto direito de Goycochea e garantiu o placar magro da partida: 1 a 0. A Alemanha conquistou o terceiro título mundial, repetindo 1954 e 1974. O capitão Lothar Matthäus, eleito o melhor da Copa, levantou a taça. Já Franz Beckenbauer foi o segundo ex-jogador a ser campeão mundial como treinador. Capitão da Alemanha na conquista de 1974, ele repetia Zagallo, campeão dentro de campo, em 1958 e 1962, e como técnico em 1970. 

Para mais detalhes históricos sobre o mundial de 1990, na Itália, ouça o episódio de “90 anos de Copa”: 

 

 

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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