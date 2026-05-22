Final da Copa de 1990, na Itália, foi uma das mais fracas em todos os tempos

A Alemanha derrotou a Argentina, por 1 a 0, com pênalti duvidoso

Divulgação FIFA

Existe um consenso entre a crônica esportiva que a Copa de 1990, disputada na Itália, foi uma das mais fracas tecnicamente. O mundial teve a pior média de gols: 2,21. Na época, ainda eram 24 seleções com um total de 52 partidas. A Alemanha, comandada por Franz Beckenbauer, conquistou o tricampeonato e se igualou, na época, ao Brasil e à Itália.

Assim como em 1986, no México, a seleção, que tinha Lothar Matthäus como destaque, decidiu a Copa contra a Argentina e vingou os adversários pela derrota de quatro anos antes.

ALEMANHA 1 × 0 ARGENTINA – Roma – 08.07.1990

Alemanha: Illgner; Berthold (Reuter), Kohler, Buchwald e Brehme; Augenthaler, Hässler, Matthäus e Littbarski; Klinsmann e Völler.

Técnico: Franz Beckenbauer.

Argentina: Goycochea; Simón, Serrizuela, Ruggeri (Monzón) e Sensini; Lorenzo, Basualdo, Dezotti e Maradona; Burruchaga (Calderón) e Troglio.

Técnico: Carlos Bilardo.

Árbitro: Edgardo Codesal Méndez (México).

Gol: Brehme (40) no segundo tempo.

Público: 73.600.

Os argentinos Monzon e Dezotti foram expulsos, enquanto Troglio e Maradona levaram cartão amarelo. O árbitro mexicano Edgardo Codesal Mendez marcou um pênalti duvidoso para os alemães aos 40 minutos do segundo tempo. Brehme chutou no canto direito de Goycochea e garantiu o placar magro da partida: 1 a 0. A Alemanha conquistou o terceiro título mundial, repetindo 1954 e 1974. O capitão Lothar Matthäus, eleito o melhor da Copa, levantou a taça. Já Franz Beckenbauer foi o segundo ex-jogador a ser campeão mundial como treinador. Capitão da Alemanha na conquista de 1974, ele repetia Zagallo, campeão dentro de campo, em 1958 e 1962, e como técnico em 1970.

Para mais detalhes históricos sobre o mundial de 1990, na Itália, ouça o episódio de “90 anos de Copa”:

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.