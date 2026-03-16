Sem Neymar, Ancelotti aposta em novidades para amistosos contra europeus
Depois dos duelos contra França e Croácia, o Brasil tem amistosos diante de Panamá e Egito, confrontos importantes para ajustes e testes em posições
A seleção vai enfrentar dois algozes das Copas nos próximos amistosos nos Estados Unidos, ainda neste mês. No dia 26, em Boston, a equipe pega a França, que eliminou o Brasil em 2006, na Alemanha. Já em Orlando, cinco dias depois, será a vez de jogar contra a Croácia, responsável pela desclassificação no Qatar, em 2022.
Na convocação feita nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, Ancelotti chamou Léo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Rayan. Endrick está de volta à seleção, assim como Ibañez e Danilo. Na hora de anunciar os atacantes, o comandante fez mistério, mas deixou Neymar de fora, apesar do camisa dez ter estado presente na pré-lista. De qualquer forma, o treinador não o descarta para a Copa, mas avisa que ele precisa estar 100%.
Ancelotti fez o possível para buscar opções, pois jogadores como Militão, Bruno Guimarães e Caio Henrique estão contundidos, enquanto Rodrygo já estava descartado para Copa. Entretanto, são nesses casos que os atletas que chegam podem sobressair e carimbar o passaporte.
Os amistosos contra europeus vão ajudar a clarear as ideias. Afinal, nunca é demais lembrar que, desde 2006, a equipe nacional é eliminada dos mundiais por seleções do velho continente. Depois dos duelos contra França e Croácia, o Brasil tem amistosos diante de Panamá e Egito, confrontos importantes para ajustes e testes em posições. Faltando pouco mais de oitenta e cinco dias para a estreia na Copa, contra o Marrocos, em 13 de junho, o tempo precisa ser bem utilizado.
Calendário da seleção até o mundial
11/05 – Pré-lista com 55 jogadores
19/05 – Ancelotti anuncia a convocação definitiva para a Copa
25/05 – Começa a preparação na Granja Comary
31/05 – Último amistoso no Brasil contra o Panamá, no Maracanã
01/06 – Embarque para os Estados Unidos
06/06 – A seleção disputa amistoso contra o Egito, em Cleveland
13/06 – Estreia na Copa contra o Marrocos, em Nova Jersey
LISTA DE CONVOCADOS PARA OS PRÓXIMOS AMISTOSOS
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.