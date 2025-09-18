Anistia: Redução de penas deve ser votada até o fim do mês

Paulinho da Força, que foi oficializado por Motta como relator da proposta, se reunirá com as bancadas na próxima semana

Alex Ferreira/Câmara dos Deputados/Divulgação Paulinho da Força (Solidariedade-SP) irá se reunir com as bancadas partidárias na Câmara ao longo da próxima semana



O relator do projeto de redução de penas para presos e condenados por tentativa de golpe de estado, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), deve apresentar seu parecer e liberá-lo para votação até o final deste mês. O deputado irá se reunir com as bancadas partidárias na Câmara ao longo da próxima semana. De acordo com o líder do Solidariedade, Aureo Ribeiro (RJ), que acompanha as negociações, o texto poderá ser apresentado ainda na semana que vem, se houver consenso com os partidos. Mesmo se não houver, porém, a discussão não deve avançar pelo mês de outubro.

“Vamos trabalhar no texto possível. Acho que até o final do mês resolvemos isso. Vamos dialogar com as bancadas primeiro e depois falar com ministros do STF”, disse Aureo à Jovem Pan. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou Paulinho como relator na manhã desta quinta-feira, como antecipou a Jovem Pan.

Paulinho deve trabalhar por um texto de redução de penas para os presos e condenados, sem perdão total. Além de ter interlocução com líderes de centro, Paulinho também tem contato com integrantes do Judiciário e mantém boa relação com auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto.

