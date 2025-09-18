Hugo Motta confirma Paulinho da Força como relator do PL da anistia

Horas após aprovar urgência da proposta, presidente da Câmara diz acreditar que deputado ‘conduzirá as discussões com o equilíbrio necessário’

Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal Paulinho da Força



Nesta quinta-feira (18), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do projeto de lei da anistia. Horas após a aprovação da urgência da proposta, Paulinho se encontrou com Hugo, que por meio de um post no X, confirmou a escolha do parlamentar para relatar a proposta. “Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o deputado Paulinho da Força (SD – SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário”, escreveu. Anteriormente, o deputado havia dito que, caso fosse o escolhido para relatória, manteria ‘interlocução com o Supremo’.

Bom dia. Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o @dep_paulinho (SD – SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) September 18, 2025

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (17), um requerimento de urgência em favor do Projeto de Lei (PL) 2162/2023, que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Como resultado, foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. A decisão de pautar a votação foi tomada por Motta após reunião com líderes partidários. Há dois anos e meio, apoiadores de Jair Bolsonaro depredaram as sedes dos Três Poderes por não aceitarem a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.