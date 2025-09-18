Jovem Pan > Notícias > Política > Hugo Motta confirma Paulinho da Força como relator do PL da anistia

Hugo Motta confirma Paulinho da Força como relator do PL da anistia

Horas após aprovar urgência da proposta, presidente da Câmara diz acreditar que deputado ‘conduzirá as discussões com o equilíbrio necessário’ 

  • Por Victor Trovão
  • 18/09/2025 10h22
Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal Paulinho da Força • 03/08/2022 - Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal Paulinho da Força  

Nesta quinta-feira (18), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do projeto de lei da anistia. Horas após a aprovação da urgência da proposta, Paulinho se encontrou com Hugo, que por meio de um post no X, confirmou a escolha do parlamentar para relatar a proposta. “Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o deputado Paulinho da Força (SD – SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário”, escreveu. Anteriormente, o deputado havia dito que, caso fosse o escolhido para relatória, manteria ‘interlocução com o Supremo’.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (17), um requerimento de urgência em favor do Projeto de Lei (PL) 2162/2023, que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Como resultado, foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. A decisão de pautar a votação foi tomada por Motta após reunião com líderes partidários. Há dois anos e meio, apoiadores de Jair Bolsonaro depredaram as sedes dos Três Poderes por não aceitarem a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

