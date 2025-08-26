Bolsonaro definirá substituto após julgamento pelo STF e ainda neste ano, diz Valdemar

Defesa do nome de Tarcísio de Freitas por Marcos Pereira, presidente do Republicanos, foi recado ao mandatário do PL

Vinicius Nunes/Agência F8/Estadão Conteúdo Valdemar da Costa Neto disse que Tarcísio teria mais chancese de vencer eleição presidencial no PL



O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro deve definir um substituto para disputa à Presidência da República em seu lugar logo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo que o processo atrase, Valdemar destacou que Jair Bolsonaro irá escolher um nome até o final deste ano.

“Quem manda é o Bolsonaro, o que ele mandar nós vamos fazer. Eu acho que ele decide depois do julgamento. Se não tiver julgamento até o final do ano, ele tem que fazer isso antes do final do ano. Mas ainda tenho esperança dele [Bolsonaro] ser candidato”, disse Valdemar em conversa com grupo de jornalistas em Brasília, após evento de comemoração dos 20 anos do Republicanos.

Nesta segunda-feira, Valdemar afirmou que, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), saísse candidato à presidência, ele teria de migrar para o PL. No mesmo dia, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, decidiu dar um recado e afirmou que o partido terá um candidato à Presidência da República se “conjuntura dos acontecimentos permitir”.

O presidente do PL ainda reforçou o que havia disto mais cedo, em São Paulo. “O Tarcísio não se elegeu no primeiro turno [ao governo do estado] porque ele saiu pelo Republicanos. Se ele for candidato à Presidência, é melhor que seja no 22. Por causa do Bolsonaro, crescemos muito”, disse, citando o número de sua legenda nas urnas.

