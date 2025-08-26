Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Bolsonaro definirá substituto após julgamento pelo STF e ainda neste ano, diz Valdemar

Bolsonaro definirá substituto após julgamento pelo STF e ainda neste ano, diz Valdemar

Defesa do nome de Tarcísio de Freitas por Marcos Pereira, presidente do Republicanos, foi recado ao mandatário do PL

  • Por Victoria Abel
  • 26/08/2025 07h00
Vinicius Nunes/Agência F8/Estadão Conteúdo O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, participa da abertura do 3º Seminário Brasil Valdemar da Costa Neto disse que Tarcísio teria mais chancese de vencer eleição presidencial no PL

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro deve definir um substituto para disputa à Presidência da República em seu lugar logo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo que o processo atrase, Valdemar destacou que Jair Bolsonaro irá escolher um nome até o final deste ano.

“Quem manda é o Bolsonaro, o que ele mandar nós vamos fazer. Eu acho que ele decide depois do julgamento. Se não tiver julgamento até o final do ano, ele tem que fazer isso antes do final do ano. Mas ainda tenho esperança dele [Bolsonaro] ser candidato”, disse Valdemar em conversa com grupo de jornalistas em Brasília, após evento de comemoração dos 20 anos do Republicanos.

Nesta segunda-feira, Valdemar afirmou que, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), saísse candidato à presidência, ele teria de migrar para o PL. No mesmo dia, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, decidiu dar um recado e afirmou que o partido terá um candidato à Presidência da República se “conjuntura dos acontecimentos permitir”.

O presidente do PL ainda reforçou o que havia disto mais cedo, em São Paulo. “O Tarcísio não se elegeu no primeiro turno [ao governo do estado] porque ele saiu pelo Republicanos. Se ele for candidato à Presidência, é melhor que seja no 22. Por causa do Bolsonaro, crescemos muito”, disse, citando o número de sua legenda nas urnas.

