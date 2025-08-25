Com foco em 2026, Janja se reúne com mulheres evangélicas em Brasília

Primeira-dama tenta vencer resistência de parcela do eleitorado ao PT

Guido Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo A primeira-dama Janja



A primeira-dama, Rosângela da Silva, se reuniu na manhã desta segunda-feira, em Brasília, com mulheres evangélicas que desempenham papel de liderança em suas comunidades. O encontro ocorre em meio a novas estratégias do PT para tentar conquistar uma parcela mais ampla do eleitorado cristão para as eleições presidenciais de 2026.

Parte desse público tem maior identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que seguiu em contato frequente com essa parcela do eleitorado, frequentando cultos e dando palestras. A reunião de Janja com os líderes religiosas ocorreu em Ceilândia, região administrativa de Brasília, considerada periferia do Distrito Federal. De acordo com a última pesquisa Quaest, Lula conseguiu diminuir sua desaprovação no eleitorado evangélico.

O presidente alcançou 65% de desaprovação no eleitorado, no mês anterior o índice era de 69%. Entre os que aprovam a gestão Lula no eleitorado evangélico, são 31%, em julho eram 28%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 2022, Lula resistiu a focar seu discurso para o público evangélico, aliados diziam que o presidente não queria misturar religião e política. A estratégia mudou no meio da campanha, quando o então candidato se viu em meio a repercussão de uma notícia falsa de que ele iria fechar igrejas evangélicas no país. Lula, então, passou a se dirigir ao público em seus discursos eleitorais.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.