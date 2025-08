Lula ironiza críticas de Trump e sugere que ex-presidente dos EUA use o PIX: ‘Coisa moderna’

Durante reunião do Conselhão, presidente defendeu tecnologia brasileira e rebateu investigação norte-americana que questiona vantagens do sistema de pagamentos digitais

Ricardo Stuckert / PR Além das declarações sobre o Pix, a reunião do Conselhão também marcou a posse da nova composição do colegiado



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu, em tom irônico, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, experimente o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, o PIX. A declaração foi feita nesta terça-feira (5), durante discurso na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. “Aqui eu gostaria que o presidente Trump fizesse uma experiência com o PIX nos Estados Unidos. Ele ia ver que é uma coisa moderna”, disse Lula, ao rebater críticas feitas por autoridades norte-americanas à tecnologia brasileira. Em julho, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil, alegando que o governo estaria favorecendo o PIX em detrimento da concorrência, o que poderia prejudicar empresas americanas do setor financeiro.

A ofensiva causou reação do Planalto, que passou a tratar o sistema como um “patrimônio nacional” e exemplo internacional de infraestrutura digital pública. Durante sua fala, Lula ironizou os interesses por trás da crítica: “Qual é a preocupação deles? Porque se o Pix tomar conta do mundo, os cartões de crédito irão desaparecer. É isso que está por detrás dessa loucura contra o Brasil.” O presidente chegou a pedir, em tom descontraído, que um dos conselheiros do CDESS levasse o Pix para Trump “pagar uma conta”, como forma de comprovar a eficiência do sistema.

Nova composição do Conselhão e debates sobre políticas públicas

Além das declarações sobre o Pix, a reunião do Conselhão também marcou a posse da nova composição do colegiado, que reúne representantes da sociedade civil, do setor produtivo e da academia. O grupo tem a missão de assessorar o presidente da República na formulação de políticas públicas. Estiveram presentes no evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de ministros como Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Esther Dweck (Gestão Pública), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), entre outros.

No período da tarde, os conselheiros participaram de painéis temáticos sobre desenvolvimento econômico, social e sustentável, com a presença da primeira-dama Janja da Silva e da presidenta da Petrobras, Magda Chambriard. Durante a programação, o governo apresentou os resultados das propostas elaboradas pelo Conselho e sancionou decretos e acordos de cooperação derivados das discussões realizadas nos últimos meses. A nova composição do Conselhão atuará por um período de dois anos, e o colegiado deverá seguir se reunindo periodicamente para contribuir com diretrizes estratégicas de interesse nacional.