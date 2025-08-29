Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Isenção do IR: após alerta de líderes, Planalto prepara cronograma de emendas Pix antes de votação

Lideranças partidárias recomendaram ao governo pagamento para evitar modificações amplas no texto em plenário e ter ‘ambiente melhor’

  • Por Victoria Abel
  • 29/08/2025 17h56
Wilton Junior/Estadão Conteúdo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos Sob o olhar de Fernando Haddad, Lula cumprimenta Hugo Motta em cerimônia no Palácio do Planalto

O Palácio do Planalto prepara um cronograma para pagamento das chamadas “emendas Pix” de parlamentares, as transferências especiais de verbas para municípios, antes da votação do projeto de lei que prevê a isenção de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. De acordo com auxiliares do presidente Lula, líderes partidários alertaram que o “ambiente ficaria melhor” se pelo menos parte dos R$ 7 bilhões fossem liberados pelo governo.

Integrantes do Planalto contam que a liberação dos pagamentos ficou acertada em reunião com líderes nesta semana, como forma de “amaciar” parte dos parlamentares. A tentativa será destravar os valores até o dia 9 de setembro. É consenso que a proposta de isenção deve ser aprovada, mas o processo de votação pode ser dificultado por sugestões de mudanças no texto, incluindo modificações que possam prejudicar o governo.

Parte dos parlamentares do União Brasil e do PP, por exemplo, defendem a retirada do imposto mínimo de renda para os mais ricos como forma de compensação. Eles cobram mecanismos de corte de despesas pelo governo. Além disso, a oposição defende uma ampliação da faixa de isenção de IR, para quem ganha até R$ 7 mil ou R$ 10 mil, o que poderia custar ainda mais para os cofres públicos.

Ao todo, o Orçamento de 2025 prevê mais de R$ 24 bilhões em emendas individuais para deputados e senadores. Dessas, cerca de R$ 7 bilhões são em emendas Pix, que têm um processo mais rápido e curto de empenhado e liquidação. Nada foi pago em emendas Pix neste ano. As decisões recentes do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, porém, trouxeram mais burocracia para o pagamento também dessa modalidade.

O ministro exigiu que os parlamentares apresentassem um plano de trabalho mostrando onde e como os valores enviados aos municípios seriam utilizados. Em seguida, as prefeituras também terão de mandar uma prestação de contas sobre como os pagamentos foram aplicados.

