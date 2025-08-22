Lideranças de centro veem corrosão da família Bolsonaro, e aliados de Tarcísio falam em ‘distância segura’

Apesar do desgaste, integrantes das cúpulas partidos de centro avaliam que base bolsonarista continuará relevante até 2026

Jayme/Ascom/TSE Jair Bolsonaro com os filhos Flávio, Carlos e Eduardo



Lideranças de partidos de centro, que estão a par das conversas para um novo nome da direita nas eleições de 2026, avaliam que os sucessivos episódios de desgaste da família Bolsonaro vem levando a uma corrosão da força política do grupo. Neste cenário, aliados do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, afirmam que ele leva vantagem como presidenciável por ser reconhecido pelos eleitores de centro como alguém diferente do ex-presidente, apesar de ser apoiado por ele.

Os líderes de Centrão ressaltam que um rompimento com o ex-presidente é totalmente descartado, já que isso poderia soar como traição a um aliado. Porém, eles pontuam que é necessário manter uma “distância segura”. O episódio das mensagens vazados entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro seria mais um elemento que corrobora para o enfraquecimento da família.

Os textos enviados apontam para críticas contra Tarcísio. Ponto que beneficia o governador, já que mostra um afastamento dele do grupo mais radicalizado da direita, mas provocado pelos filhos do ex-presidente e não pelo próprio Tarcísio.

Os líderes do Centrão ainda destacam que a narrativa bolsonarista, de vitimização e pedido de anistia aos acusados de tentativa de golpe de estado pelo 8 de janeiro de 2023, vem se tornando cansativa. O ambiente abre espaço para um nome de centro-direita assumir o posto de favorito nas eleições presidenciais do ano que vem.

Em jantar da federação entre União Brasil e Progressistas, ocorrido na última terça-feira, junto com governadores presidenciáveis, como Tarcísio e Ronaldo Caiado, de Goiás, a necessidade de substituição ao nome de Bolsonaro foi praticamente consenso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.