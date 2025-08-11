Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Líderes devem discutir avanço do fim do foro privilegiado em reunião nesta terça-feira

Líderes devem discutir avanço do fim do foro privilegiado em reunião nesta terça-feira

Duas opções são levantadas: casos na Justiça comum ou autorização do plenário da Câmara para julgamentos no STF

  • Por Victoria Abel
  • 11/08/2025 14h26
  • BlueSky
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Reunião de líderes da Câmara dos Deputados Apesar da concordância de lideranças com a discussão da proposta, existe um temor com a reação da opinião pública

A reunião de líderes desta terça-feira (12) deve debater ao menos duas opções de proteção aos parlamentares em investigações que hoje são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Um delas é avançar com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades, levando os processos judiciais para a varas comuns. Outra possibilidade seria manter os processos envolvendo deputados e senadores no STF, mas as investigações só teriam andamento com aval do plenário da Câmara ou do Senado.

Apesar da concordância de lideranças com a discussão da proposta, existe um temor com a reação da opinião pública sobre o assunto. Há um ano da campanha eleitoral, deputados do Centrão não devem arriscar apoiar um tema que tenha alta rejeição pela sociedade. “Se depender de mim, não avançará”, disse o líder do PDT, Mario Heringer (MG), à Jovem Pan.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além disso, a base governista também se mantém contra a proposta de blindagem dos parlamentares. A bandeira passou a ser levantada novamente neste ano, após as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. “Nós somos contra. Não acredito que avance”, disse Lindbergh Farias (PT-RJ) à Jovem Pan.

Leia também

Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia de youtuber que 'explodiu' nas redes sociais
Corregedor da Câmara avalia que representações contra deputados que participaram de motim podem aumentar

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >