Líderes devem discutir avanço do fim do foro privilegiado em reunião nesta terça-feira

Duas opções são levantadas: casos na Justiça comum ou autorização do plenário da Câmara para julgamentos no STF

Marina Ramos/Câmara dos Deputados Apesar da concordância de lideranças com a discussão da proposta, existe um temor com a reação da opinião pública



A reunião de líderes desta terça-feira (12) deve debater ao menos duas opções de proteção aos parlamentares em investigações que hoje são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Um delas é avançar com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades, levando os processos judiciais para a varas comuns. Outra possibilidade seria manter os processos envolvendo deputados e senadores no STF, mas as investigações só teriam andamento com aval do plenário da Câmara ou do Senado.

Apesar da concordância de lideranças com a discussão da proposta, existe um temor com a reação da opinião pública sobre o assunto. Há um ano da campanha eleitoral, deputados do Centrão não devem arriscar apoiar um tema que tenha alta rejeição pela sociedade. “Se depender de mim, não avançará”, disse o líder do PDT, Mario Heringer (MG), à Jovem Pan.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a base governista também se mantém contra a proposta de blindagem dos parlamentares. A bandeira passou a ser levantada novamente neste ano, após as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. “Nós somos contra. Não acredito que avance”, disse Lindbergh Farias (PT-RJ) à Jovem Pan.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.