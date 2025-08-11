Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia de youtuber que ‘explodiu’ nas redes sociais

Postagem do influenciador Felca sobre ‘adultização’ ultrapassou 24 milhões de visualizações e chamou a atenção para a exploração de menores

Reprodução/YouTube/Felca Trecho do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização" de crianças



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai pautar, ainda nesta semana, projetos sobre a proteção de crianças nas redes sociais. A declaração foi motivada pelo vídeo de denúncia produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca. Na última quarta-feira (6), o youtuber publicou um vídeo denunciando casos de exploração de menores em plataformas digitais. A gravação, que já ultrapassou 24 milhões de visualizações, gerou ampla repercussão.

“O vídeo do Felca sobre a ‘adultização’ das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca o coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão”, disse Motta.

No material, Felca expôs o caso do paraibano Hytalo Santos, que registra sua rotina ao lado de menores de idade. Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores. O influenciador também apontou como algoritmos das plataformas podem facilitar a aproximação entre abusadores e vítimas.

Outros parlamentares também se manifestaram. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais seguido nas redes sociais, afirmou que Felca “mexeu no vespeiro” e desejou que “Deus o abençoe nessa jornada”. Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) elogiou a “postura ativa e cidadã” do youtuber.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas