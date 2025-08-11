Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia de youtuber que ‘explodiu’ nas redes sociais

Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia de youtuber que ‘explodiu’ nas redes sociais

Postagem do influenciador Felca sobre ‘adultização’ ultrapassou 24 milhões de visualizações e chamou a atenção para a exploração de menores

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 12h38 - Atualizado em 11/08/2025 12h43
Reprodução/YouTube/Felca Trecho do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização" de crianças Trecho do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização" de crianças

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai pautar, ainda nesta semana, projetos sobre a proteção de crianças nas redes sociais. A declaração foi motivada pelo vídeo de denúncia produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca. Na última quarta-feira (6), o youtuber publicou um vídeo denunciando casos de exploração de menores em plataformas digitais. A gravação, que já ultrapassou 24 milhões de visualizações, gerou ampla repercussão.

“O vídeo do Felca sobre a ‘adultização’ das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca o coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão”, disse Motta.

No material, Felca expôs o caso do paraibano Hytalo Santos, que registra sua rotina ao lado de menores de idade. Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores. O influenciador também apontou como algoritmos das plataformas podem facilitar a aproximação entre abusadores e vítimas.

Outros parlamentares também se manifestaram. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais seguido nas redes sociais, afirmou que Felca “mexeu no vespeiro” e desejou que “Deus o abençoe nessa jornada”. Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) elogiou a “postura ativa e cidadã” do youtuber.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Felipe Dantas

