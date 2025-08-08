Motta deve entregar ao Conselho de Ética nesta tarde lista de deputados que poderão ser punidos por motim

Colegiado poderá analisar desde advertência até cassação dos mandatos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Retomada da Câmara dos Deputados por Hugo Motta veio após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deve entregar ao Conselho de Ética na tarde desta sexta-feira (8) uma lista de deputados que poderão ser punidos por motim e impedir os trabalhos na Casa por mais de 30h. O colegiado poderá analisar desde advertência até cassação dos mandatos. “Serão enviados hoje ao Conselho de Ética todos os casos de suspensão ou cassação que estão na Mesa, que vai receber e nos enviar”, afirma o presidente do Conselho de Ética Fabio Schiochet (União Brasil). As representações enviadas ao Conselho poderão ser de autoria de partidos, outros parlamentares ou de autoria da própria Mesa Diretoria, ou seja, de Hugo Motta.

Na noite de quarta-feira (6), após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária. Houve resistência por parte dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas: “O país deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta quinta, o PT, PSB e PSOL entraram representações no Conselho de Ética pedindo a suspensão de 6 meses do mandato dos parlamentares: Marcel Van Hatten (Novo-RS), e Marcos Pollon (PL-MS), por terem resistido a sair da cadeira do Motta, Zé Trovão (PL-SP), por tentar impedir a passagem de Motta pelas escadas que levavam a Mesa Diretora, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que tentou atrapalhar a comissão de direitos humanos na quarta-feira, e Julia Zanatta (PL-SC), por ter sentado na cadeira da Mesa com um bebê de colo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.