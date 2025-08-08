Exclusivo: Movimento da oposição causou irritação e incômodo, diz líder do MDB na Câmara

Isnaldo Bulhões falou à Jovem Pan e negou que Motta saia fragilizado do episódio de obstrução

O líder do MDB no Congresso Nacional, Isnaldo Bulhões (AL), saiu em defesa do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e disse que ele agiu com “paciência e diplomacia”. Isnaldo afirmou à Jovem Pan que o movimento de oposição, obstruindo fisicamente o plenário da Casa, causa incômodo e irritação na grande maioria dos deputados, incluindo de centro e centro-direita.

Isnaldo Bulhões reforçou que não houve acordo com a oposição envolvendo nenhuma pauta específica. Ele contou que durante a reunião com líderes e Hugo Motta na tarde de quarta-feira, foi decidido em conjunto que o presidente retomaria a cadeira. “Foi uma análise que o movimento estava completamente equivocado, a obstrução foi um movimento de ocupação, causando irritação, causando incômodo. Todos os deputados vieram a Brasília para produzir, para trabalhar no plenário. Não houve abertura de possíveis acordos para pautas”, afirmou.

O líder reforçou que um movimento como esse, caso o presidente cedesse a pautas da oposição, poderia gerar um precedente para que obstruções como essa sejam repetidas. “Esse tipo de comportamento, nesse nível de gravidade, seria um risco muito forte para a democracia. Não foi um movimento legítimo, não foi um movimento correto. Se há uma insatisfação dos atores que ali estavam, eles fizerem no local errado”, disse.

