Múcio à Jovem Pan: Forças Armadas vão respeitar veredito da Justiça

Julgamento de Bolsonaro e tarifaço colaboram para discurso de soberania e aproximação de Lula dos militares

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO partir de amanhã, a primeira turma do STF inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro



O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou à Jovem Pan que as Forças Armadas respeitarão o veredito dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos acusados de tentativa de golpe de Estado pelo 8 de janeiro de 2023. Lideranças das forças apostam no discurso de individualização dos atos, isentando as instituições. A partir de amanhã, a primeira turma do STF inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares do chamado “núcleo um” que teriam trabalhado pela retirada do presidente Lula do poder e incitaram os ataques aos prédios dos três poderes.

– As Forças Armadas vão respeitar o veredito da Justiça – afirmou.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a acusação de militares aliados a ele, se soma ao discurso de defesa da soberania nacional que o governo já vinha fazendo nas últimas semanas, em meio ao tarifado do presidente americano Donald Trump. Para integrantes do governo, a ocasião pode ser mais uma oportunidade de trazer de aproximação com os militares, e um ponto positivo na busca de um eleitor mais conservador.

Nesta segunda, o Planalto lançou o novo slogan “Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro”. Uma nova propaganda que circula nas mídias afirma ainda que o governo trabalha na defesa da soberania nacional.

