Paraná Pesquisas: Cláudio Castro tem 45,6% de aprovação no RJ

Uma pesquisa recente realizada pela Paraná Pesquisas revelou dados significativos sobre a aprovação do governo de Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, 45,6% da população aprova a gestão do governador, enquanto 49,4% dos entrevistados expressam desaprovação. A pesquisa, que foi conduzida entre os dias 24 e 27 de agosto, envolveu 2.000 pessoas em 66 cidades do estado, apresentando uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e um grau de confiança de 95%.

Os dados também mostram que 23,3% dos participantes avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 37% o consideram regular. Por outro lado, 37,2% classificam a administração como ruim ou péssima.

