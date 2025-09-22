Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Senadores veem PEC da Blindagem ‘enterrada’ e relator pedirá rejeição

Senadores veem PEC da Blindagem ‘enterrada’ e relator pedirá rejeição

Oposição ainda tenta emplacar texto mais restrito

  • Por Victoria Abel
  • 22/09/2025 13h02
Marcos Oliveira/Agência Senado Ciro Nogueira e Alessandro Vieira Os senadores Alessandro Viera e Ciro Nogueira estão no centro da discussão sobre a PEC da Blindagem

Senadores próximos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), avaliam que a PEC da Blindagem está “enterrada”, principalmente após protestos contra a proposta no final de semana. O relator da matéria no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou à Jovem Pan que não há espaço para modificações no texto e que o seu parecer será pela rejeição integral.

“Meu parecer será pela rejeição. A Constituição já garante imunidade contra palavras, votos e opiniões, no exercício do mandato. O que não tem é imunidade para ofender alguém. Não há como vincular o exercício do mandato a ofender alguém”, afirmou o senador à Jovem Pan.

O líder do PP e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI), havia defendido uma alteração na proposta, permitindo a autorização dos plenários do Senado e da Câmara para processos que envolvam opiniões emitidas pelos parlamentares.

“Minha proposta é apresentar um substitutivo garantindo que essa prerrogativa seja assegurada apenas para os crimes de opinião. Isso fortalece o Parlamento, a democracia e a liberdade de expressão”, disse nas redes sociais.

