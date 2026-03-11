Brasil x França: um clássico que não envelhece, dizem os franceses

No próximo dia 26 de março de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta a França em um amistoso de luxo no Gillette Stadium, em Boston (Estados Unidos)

Um dos maiores clássicos do futebol mundial está chegando!

No próximo dia 26 de março de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta a França em um amistoso de luxo no Gillette Stadium, em Boston (Estados Unidos).

A imprensa francesa já trata o duelo como um verdadeiro cartaz de gala, daqueles que transcendem o rótulo de “amistoso”.L’Equipe, Le Monde e Le Figaro destacam o confronto como um grande teste preparatório para a Copa do Mundo de 2026 – que, aliás, será sediada justamente nos EUA, Canadá e México.

O entusiasmo é palpável do outro lado do Atlântico: o histórico de prestígio entre as duas seleções é inegável, e o público francês vê o jogo como uma oportunidade imperdível de medir forças contra a eterna potência.

Um pouco de história recente

Em 2015, o Brasil venceu por 3 a 1 no Stade de France.

Em junho de 2024, a França deu o troco em Paris, vencendo por 2 a 1.

Agora, o reencontro acontece em solo americano, com torcida brasileira presente em peso (os ingressos estão voando!).

É mais do que um simples amistoso: vale revanche, teste de elenco e, quem sabe, um capítulo emocionante na rivalidade.

Convocações à vista

A CBF anuncia a convocação brasileira no dia 16 de março, sob o comando de Carlo Ancelotti.

Já a França revela a sua lista no dia 19. Há expectativa por um possível frente a frente entre Mbappé e Neymar. Talvez, no Mundial.

As sondagens recentes feitas por institutos franceses para a Copa do Mundo mostram um cenário interessante:

A França é vista como uma das favoritas, mas com favoritismo menos absoluto do que em edições passadas.

O elenco é considerado fortíssimo, um dos mais talentosos da história recente.

Há pressão por revanche após a derrota na final da Copa anterior para a Argentina.

Muitos torcem por um adeus perfeito de Didier Deschamps como técnico dos Bleus.

Preocupações incluem a instabilidade em torneios recentes (como a Euro 2024) e lesões recorrentes de estrelas como Mbappé e Dembélé.

Enfim, pode até ser chamado de “amistoso”, mas esse Brasil x França vale ouro para os dois lados.

É preparo de alto nível, teste de fogo e, acima de tudo, um espetáculo que o futebol mundial merece. A ver.

