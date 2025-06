Palmeiras: superar o Chelsea é bom, vencer um bilionário é melhor

Palmeiras x Chelsea, sexta-feira, 22h, é um jogo decisivo cheio de ingredientes especiais

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estevão, de 18 anos, vai defender o Chelsea depois do Mundial de Clubes



De um lado, o Chelsea, 4º colocado do poderoso Campeonato Inglês, com 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos, 17 gols marcados e 9 sofridos. Do outro, o Palmeiras, 4º no Brasileirão, ao lado do Flamengo como os mais fortes do Brasil, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 19 gols marcados e 6 sofridos. Os números são próximos, mas os adversários e o nível de dificuldade variam.

A grande diferença está no valor dos elencos: segundo o SITE Transfermarkt, o Palmeiras vale cerca de 250 milhões de euros, enquanto o Chelsea chega a 1 bilhão! Os ingleses vão querer justificar esse investimento, já que o Mundial de Clubes importa, sim, para os europeus. Para o Palmeiras, a motivação é clara: superar um gigante europeu é bom… mas vencer um bilionário é épico! Acredito num “jogão”.

