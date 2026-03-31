Guardiola ‘suspira’ pelo futebol do Barcelona

Enquanto o Manchester City vive um momento de transição — lutando para recuperar força física e tática nesta reta final de temporada —, o Barcelona de Flick consegue fazer até o ‘professor’ Pep parar tudo só para curtir o espetáculo

Will Oliver/EFE/EPA FILADÉLFIA (Estados Unidos), 18/06/2025 – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, observa o campo antes da partida contra o Wydad AC pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, em Filadélfia, Pensilvânia, EUA, em 18 de junho de 2025. (Mundial de Futebol, Filadélfia)



Pep Guardiola nunca escondeu sua paixão pelo futebol bonito, ofensivo e cheio de identidade. Mas o que está acontecendo agora com o Barcelona parece tocar um lugar especial no coração do treinador mais obsessivo do mundo.

Em declarações recentes, Guardiola confessou que, sempre que pode, para tudo para assistir aos jogos do Barcelona atual. E não é exagero: ele compara a experiência de ver o time de Hansi Flick com ir ao cinema, ao teatro, a um bom restaurante ou ler um bom livro. Para ele, é puro prazer.“Você quer passar bons momentos. E digam-me: quando não se desfruta vendo o Barcelona jogar?”

O elogio não foi isolado. Recentemente, Guardiola colocou o Arsenal e o Bayern de Munique no mesmo patamar de futebol que ele tanto admira.

Enquanto seu Manchester City vive um momento de transição — lutando para recuperar força física e tática nesta reta final de temporada —, o Barcelona de Flick consegue fazer até o “professor” Pep parar tudo só para curtir o espetáculo.

Isso tem muito peso. Guardiola, que construiu sua carreira em cima da excelência e da perfeição tática, não costuma distribuir elogios gratuitos.

Quando ele para tudo para “desfrutar” de um time rival, é porque algo realmente especial está acontecendo no Camp Nou. O futebol bonito voltou a encantar o mundo — e, pelo visto, está encantando até mesmo quem já foi ídolo máximo daquele mesmo Barcelona.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.