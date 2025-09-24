Premier x La Liga: a ‘guerra’ dos bilionários

Javier Tebas enfatizou a eficiência dos clubes da La Liga, que conquistaram 28 troféus europeus desde 2010 (contra 13 da Premier), e dominaram a Bola de Ouro de 2009 a 2023, com craques como Messi e Ronaldo

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Tebas criticou a falta de controles financeiros na Inglaterra, que geram perdas bilionárias e impactam outras ligas



Javier Tebas, presidente da La Liga, criticou a Premier League, chamando-a de “destrutiva” para o futebol europeu devido a seus gastos inflacionários e déficits constantes. Em discurso na Conferência SPOBIS (Hamburgo/Alemanha), ele destacou a prudência financeira da La Liga, que lucrou € 61 milhões na última janela de transferências, enquanto a Premier League registrou déficit de € 1,39 bilhão, gastando € 3,9 bilhões contra € 720 milhões dos espanhóis.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tebas enfatizou a eficiência dos clubes da La Liga, que conquistaram 28 troféus europeus desde 2010 (contra 13 da Premier) e dominaram a Bola de Ouro de 2009 a 2023, com craques como Messi e Ronaldo. Ele criticou a falta de controles financeiros na Inglaterra, que geram perdas bilionárias e impactam outras ligas, citando até a criação de um regulador independente no Reino Unido para buscar sustentabilidade.

Apesar das receitas superiores da Premier, impulsionadas por direitos de TV, Tebas defende que a La Liga lidera em qualidade e gestão responsável. É mais um capítulo da “guerra” entre duas Ligas bilionárias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.