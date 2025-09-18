Premier League: a lição de um futebol mais rápido e emocionante

Uma das novidades mais interessantes é a orientação dada aos árbitros para adotarem uma postura mais rígida com os defensores que seguram atacantes em lances de bola parada, como escanteios e faltas

Paul ELLIS / AFP Ao coibir a perda de tempo e incentivar reinícios ágeis, a liga inglesa reforça por que é considerada o padrão ouro do futebol mundial



A Premier League não é apenas o principal campeonato de futebol do mundo pela qualidade técnica e intensidade em campo. Ela também é uma verdadeira escola de organização, sempre atenta aos mínimos detalhes que podem elevar ainda mais a experiência do jogo. E, dessa vez, a liga inglesa está dando um exemplo que pode inspirar outros países, incluindo o Brasil, a tornar o futebol ainda mais dinâmico e envolvente. Vamos mergulhar nas mudanças recentes que estão acelerando o ritmo do jogo na terra da rainha!

Árbitros com postura firme contra a “cera”

Uma das novidades mais interessantes da Premier League é a orientação dada aos árbitros para adotarem uma postura mais rígida com os defensores que seguram atacantes em lances de bola parada, como escanteios e faltas. Esse tipo de marcação, muitas vezes usada para frear o jogo e ganhar tempo, está na mira da liga. O objetivo? Garantir que a bola permaneça mais tempo em jogo, tornando as partidas mais fluidas e justas.

Essa medida não só melhora a qualidade técnica das partidas, mas também reforça a ideia de que o futebol deve ser um espetáculo contínuo, sem interrupções desnecessárias. Um recado claro: a “cera” não tem mais vez!

O fim dos laterais demorados

Outro ponto que chamou a atenção dos analistas da Premier League foi o aumento do tempo gasto em cobranças de arremessos laterais longos, aqueles com o objetivo de jogar a bola diretamente na área adversária. Muitas vezes, o cobrador seca a bola lentamente, enquanto os defensores correm para se posicionar na área rival. Essa tática, embora estratégica, acaba quebrando o ritmo do jogo.

Para combater isso, a liga orientou os árbitros a incentivar reinícios rápidos. Nada de enrolação! A ideia é que o jogo flua sem pausas prolongadas, mantendo a intensidade que faz da Premier League um espetáculo tão vibrante.

Escanteios e faltas: menos tempo perdido, mais ação

O mesmo princípio se aplica às cobranças de faltas e escanteios. Essas jogadas, que muitas vezes são usadas para “esfriar” a partida, agora estão sob escrutínio. A Premier League quer que os reinícios sejam ágeis, reduzindo o tempo de espera e, consequentemente, os minutos de acréscimo no fim do jogo.

Um jogo mais rápido não é só mais justo – é também mais emocionante para quem assiste. Afinal, quem não gosta de ver a bola rolando sem interrupções, com jogadas intensas do início ao fim?

O que o Brasil pode aprender?

O Brasil, com seu futebol tão rico em talento, poderia se inspirar nessas medidas. Muitas vezes, vemos partidas no Brasileirão interrompidas por longas pausas ou táticas para ganhar tempo. A Premier League mostra que é possível manter o jogo dinâmico sem perder a essência tática. Árbitros mais atentos, regras claras e um foco em manter a bola em jogo podem transformar a experiência tanto para os jogadores quanto para os torcedores.

Um futebol mais delicioso de assistir

A Premier League está, mais uma vez, liderando o caminho para um futebol mais rápido, intenso e envolvente. Ao coibir a perda de tempo e incentivar reinícios ágeis, a liga inglesa reforça por que é considerada o padrão ouro do futebol mundial. E, para os fãs, isso significa uma coisa: partidas ainda mais emocionantes, com menos “cera” e mais ação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.