E aí, o SXSW realmente vale a pena? Confira as impressões de quem foi ao evento pela primeira vez

Mais que um festival, SXSW se torna uma experiência (e, leia-se passagem, cara); por ter muitas palestras ao mesmo tempo, ‘se arrisque, se perca, não vá em nada muito óbvio’ e siga a sua intuição

Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP Sessão de perguntas e respostas com Ben Affleck, Chris Messina, Jason Bateman, Chris Tucker, Julius Tennon, Matt Damon and Viola Davis no SXSW 2023



A cidade norte-americana de Austin, no Texas, parou na última semana, isso porque, aconteceu o SXSW (leia-se South By South West). É um dos principais festivais de música, inovação e tecnologia. Pessoas do mundo inteiro se encontram para debater o futuro do comportamento humano. Desde 2020, sonho em ir ao SXSW. Como jornalista, comunicadora e empreendedora, acreditava ser de extrema relevância saber qual era o “futuro”. E ele foi realizado nessa última semana. Mas, no final, vale a pena?

O evento estava lotado neste ano, inclusive uma das maiores delegações era a do Brasil. Mais de 2.000 pessoas se deslocaram para ir para a cidade de Austin. Português era quase uma segunda língua. O SXSW é mais do que um festival, ele se torna uma experiência (e, leia-se passagem, cara). O South by, como chamam pelos Estados Unidos, fala sobre tudo, desde sexo ao futuro com a nova tecnologia do momento – o ChatGPT. “Se arrisque, se perca! Não vá em nada muito óbvio.” Essa foi a primeira dica que recebi de um amigo que já tinha ido. A verdade é que são muitas palestras ao mesmo tempo, mais de dez por horário, explorando mais de 25 assuntos principais. E você fica literalmente perdido no que escolher (existem até curadores para te ajudar nessa escolha).

Eu segui as dicas e a minha intuição. Então, fui nas óbvias e não óbvias. O sexo do futuro? Achei que ia escutar sobre robôs e AI, sobre comportamentos, mas saí decepcionada, com duas donas de marcas tentando vender seus produtos. Só se falava em um assunto, inteligência artificial e ChatGPT – tive a sorte (e paciência de ficar na fila quase uma hora e meia) de assistir ao Greg Brockman, co-fundador do ChatGPT. Ali ele contou como foi a ideia de criar a plataforma com Elon Musk, mas preferiu se manter mais blasé e responder muito amplamente. Se os humanos vão perder o emprego para os robôs? Ou como serão as novas leis? E a nova educação? Muitas questões ainda estão em aberto.

Agora, a pergunta que não quer calar? Vale a pena gastar alguns (mil) dólares em uma semana para assistir a palestras que também estão disponíveis online? A verdade é que o SXSW é um evento muito mais sobre conexão, ser visto (ou lembrado) do que apenas conteúdo. Diria que vale ir uma vez para conhecer, e mesclar os anos seguintes. Percebi que todo evento tem um hype, ano passado era o Meta (quase esquecido neste ano) e dessa vez era o ChatGPT. E no ano que vem? Qual será o próximo hype? Ainda não decidi se será online ou físico. Vamos ver se valeu a pena as conexões que fiz por lá ao longo deste ano.