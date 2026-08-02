Ciro Gomes oficializa candidatura ao Governo do Ceará e defende aliança contra a polarização
O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) foi oficializado neste sábado (01) como candidato ao Governo do Ceará. O lançamento da chapa ocorreu em Fortaleza, reuniu aliados políticos e marcou o início da campanha eleitoral no estado.
Durante o evento, Ciro defendeu a construção de uma ampla aliança entre diferentes correntes políticas e afirmou que a polarização não contribui para enfrentar os principais desafios do Ceará e do Brasil.
“É hora de dizer que, quando se tem um objetivo comum, é possível unir pessoas com histórias, pensamentos e experiências diferentes. É o que estamos fazendo aqui para dar exemplo ao Brasil em tempos de radicalização política que nada constrói”, declarou o candidato.
Em seu discurso, Ciro afirmou que a prioridade de sua candidatura será combater problemas como a violência, a pobreza e a falta de perspectivas para a população.
“O grande objetivo comum é mudar o nosso estado, livrá-lo da violência, da pobreza, do atraso e da incerteza com relação ao futuro”, acrescentou.