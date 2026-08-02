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Política

Ciro Gomes oficializa candidatura ao Governo do Ceará e defende aliança contra a polarização

. O lançamento da chapa ocorreu em Fortaleza, reuniu aliados políticos e marcou o início da campanha eleitoral no estado

Jovem Pan

ciro gomes
Ciro Gomes (PSDB) tem a sua candidatura ao governo do Ceará oficializada durante convenção realizada no Marina Park Hotel, em Fortaleza, na noite deste sábado (01) CAIO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) foi oficializado neste sábado (01) como candidato ao Governo do Ceará. O lançamento da chapa ocorreu em Fortaleza, reuniu aliados políticos e marcou o início da campanha eleitoral no estado.

Durante o evento, Ciro defendeu a construção de uma ampla aliança entre diferentes correntes políticas e afirmou que a polarização não contribui para enfrentar os principais desafios do Ceará e do Brasil.

“É hora de dizer que, quando se tem um objetivo comum, é possível unir pessoas com histórias, pensamentos e experiências diferentes. É o que estamos fazendo aqui para dar exemplo ao Brasil em tempos de radicalização política que nada constrói”, declarou o candidato.

Em seu discurso, Ciro afirmou que a prioridade de sua candidatura será combater problemas como a violência, a pobreza e a falta de perspectivas para a população.

“O grande objetivo comum é mudar o nosso estado, livrá-lo da violência, da pobreza, do atraso e da incerteza com relação ao futuro”, acrescentou.

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