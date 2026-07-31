Márcio França diz que Tarcísio é ‘menor do que o tamanho da cadeira de São Paulo’

O ex-ministro e pré-candidato a vice-governador por São Paulo Márcio França (PSB), pela chapa com Fernando Haddad (PT), disse nesta sexta-feira (31) que o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é grande o suficiente para o cargo. “Sinceramente, ele [Tarcísio] é menor do que o tamanho da cadeira de São Paulo”, afirmou França.

A declaração foi feita na convenção estadual do PSB que aconteceu nesta sexta-feira na capital paulista. França disse ainda que São Paulo “está menor” nos anos de mandato de Tarcísio. “São Paulo está menor do que já foi. A cidade cresceu este ano 1/4 do que cresceu o Brasil, faz quatro anos que não crescemos o que o Brasil cresce, alguma coisa está errada”, pontuou.

O ex-governador enalteceu Haddad e criticou Tarcísio por não ter uma residência na cidade de São Paulo. “Não é possível que vocês achem normal um governador de São Paulo não ter uma residência na cidade. Em quatro anos ele não conseguiu alugar um apartamento em São Paulo?”, criticou o pré-candidato.

Por fim, ele disse também sobre a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). “A Sabesp dava três bilhões de reais por ano para o governo de São Paulo. Ela foi vendida por doze [bilhões], em uma concorrência que só entrou uma única empresa, já é estranho, foi mal vendida”, finaliza.

A gestão de Tarcísio vendeu 32% de suas ações na Sabesp por R$ 14,8 bilhões. A privatização da empresa, maior companhia de saneamento do país, foi concluída em 23 de julho de 2024, finalizando um longo processo, com pedidos de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e acusação de desmonte por parte das representações dos trabalhadores.