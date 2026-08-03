MPE pede que Justiça barre a candidatura de Ricardo Salles ao Senado

Segundo o documento, o deputado deixou de apresentar certidões detalhadas sobre processos judiciais em andamento

Salles afirmou que amanhã a certidão com o status detalhado da ação será anexada à candidatura

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), nesta segunda-feira (3), o cancelamento do registro da candidatura do ex-ministro do Meio-Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) ao Senado Federal.

Segundo o documento de impugnação protocolado junto à Justiça Eleitoral, o candidato não comprovou plenamente sua elegibilidade, pois deixou de apresentar certidões detalhadas sobre processos judiciais em andamento.

Com a documentação incompleta, está impedida a verificação da capacidade eleitoral e o teor das decisões tomadas no processo de Salles, segundo o texto.

O documento se refere à Ação Civil Pública nº 5012827-97.2022.4.03.6100, que foi aberta por irregularidades sanitárias em uma motociata que aconteceu em 2021, com inclusive a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em resposta, Salles afirmou em vídeo que quem imprimiu a certidão de objeto e pé com as informações incompletas foi o cartório, e que ela apenas indica que a ação trocou de âmbito.

Salles também afirmou que amanhã (4) a certidão com o status detalhado da ação será anexada à candidatura.