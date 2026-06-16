Por unanimidade, STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão

O ex-deputado federal foi acusado de tentar atrapalhar a tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o seu pai foi sentenciado

Eduardo Bolsonaro também foi condenado a pagar multa e à perda do cargo efetivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, nesta terça-feira (16), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo. Votaram nesse sentido o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo influenciou o governo dos Estados Unidos a adotar sanções e tarifas contra o Brasil e autoridades do Judiciário para tentar frear o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. O ex-mandatário foi condenado em 2025 no processo sobre a trama golpista.

“Não é função do deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Desde a Constituição do Império até a atual, isso não consta como função do deputado. Mesmo se estivesse no exercício do mandato, não estaria acobertado pela imunidade”, afirmou Moraes ao votar.

Além da detenção inicialmente em regime semiaberto, foi estabelecido o pagamento de multa e a perda do cargo efetivo.

Com informações de Estadão Conteúdo