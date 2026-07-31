Prefeitos de SP não estão recebendo repasses do governo de Tarcísio, diz Marina

A pré-candidata ao Senado pelo estado contou ter ouvido relatos de 'pequenas prefeituras' sobre a relação com a gestão estadual

A pré-candidata ao Senado Marina Silva (Rede) disse nesta sexta-feira (31) que prefeitos do interior de São Paulo relataram não estar recebendo repasses do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista a jornalistas, a ex-ministra relatou que eles têm pedido encontros particulares com integrantes da campanha paulista encabeçada pelo candidato ao Executivo do estado Fernando Haddad (PT).

Segundo Marina, eles temem sofrer qualquer “tipo de retaliação” da gestão de Tarcísio.

“Principalmente as pequenas prefeituras — de 5, 10, 15 até 20 mil habitantes —, eles dizem por uma boca só: ‘se não fosse o governo federal, estaríamos completamente abandonados'”, declarou a ex-ministra.

Marina disse que ouviu dos líderes municipais que Tarcísio estaria “terceirizando a relação” com eles.

A ex-ministra ainda contou que um prefeito relatou que o governador só convoca para “assinar a liberação de emenda parlamentar”. Marina, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre essa alegação.