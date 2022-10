‘Apoio de Temer a Bolsonaro tem mais peso que o de FHC a Lula’, diz Constantino

Comentaristas falam sobre as alianças dos presidenciáveis para o segundo turno no programa 3 em 1 desta quarta-feira, 5

O atual presidente, e candidato á reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ganhou o apoio de mais dois governadores na disputa pela Presidência pela República. Ibaneis Rocha (MDB), governador reeleito do Distrito Federal (MDB-DF), e Ratinho Júnior reeleito para o mesmo cargo no Paraná e de Michel Temer, ex-presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o apoio de Fernando Henrique Cardoso e Simone Tebet (MDB), que esteve na corrida presidencial. Para o comentarista Rodrigo Constantino, do programa 3 em 1 da Jovem Pan, o apoio do ex-presidente o apoio de Temer a Bolsonaro tem mais peso que o de FHC a Lula. De acordo com o comentarista, as alianças do atual presidente são mais sólidas que as de Lula. “Não é notícia do dia o apoio do FHC ao Lula. Isso era esperado e ele tinha de forma um tanto velada essa direção. Na própria postagem ele relembra que sempre estiveram junto. A notícia do dia é o apoio do ex-presidente Michel Temer. Esse é mais inesperado e tem muito mais peso. Até porque o Temer é raposa velha da política e fez um bom governo. Até aqui o saldo é muito mais positivo pára o presidente Bolsonaro. Ele está com uma base muito mais sólida, mostrando uma união verdadeira de líderes liberais, conservadores. Enquanto o outro lado tem só esquerda e oportunistas’, analisou Constantino.