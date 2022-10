‘Bandidos e marginais de todo o país querem que Lula volta à cena do crime’, diz Constantino

A menos de 20 dias do segundo turno das eleições 2022, o candidato à reeleição,(PL), e o ex-presidente(PT), realizam campanha em todo o Brasil em busca de votos para conseguir o mandato. Nesta quarta-feira, 12, feriado nacional, dia da padroeira, o presidente brasileiro esteve em Minas Gerais junto com o governado eleito,(Novo), e depois participou das celebrações realizadas em Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Lula se encontrou com apoiadores no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O candidato do PT aposta na promessa de geração de emprego em um possível terceiro mandatário, fomentação da indústria de óleo e gás para angariar votos. As propostas de governo dos candidatos à presidência foi tema no programa 3 em 1 , da, desta quarta-feira, 12. Para o comentarista Rodrigo Constantino, Lula quer voltar à cena do crime. “Agenda Lula entrou em algum acordo ou teve autorização dos donos do Complexo, onde o tráfico domina? Quando lembro que o ex-presidiário teve votos estranhamente permitidos de presidiários fica tudo mais alinhado, os bandidos e marginais de todo o país estão querendo que o marginal volte à cena do crime”, comentou. Ele também falou sobre a agenda do presidente Bolsonaro, que esteve em Aparecida para as celebrações. “Essa é a rotina do presidente, ele está sempre conversando e próximo dos cristãos. Quem aparece a cada 4 anos é a esquerda comunista que despreza o cristianismo”, acrescentou.