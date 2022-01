Bolsonaro deve ir a depoimento e enfrentar STF porque tem a confiança de 57 milhões, diz Bruna Torlay

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o retorno dos trabalhos do Supremo e os atritos com o presidente

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Comentarista disse que presidente não pode ter "briguinha" com o STF



Mesmo antes do início do trabalho conjunto dos ministros em 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) já tem um atrito com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do executivo encaminhou uma carta na qual afirma ter o direito à ausência, a não comparecer à sede da Polícia Federal (PF) para prestar esclarecimentos sobre o vazamento de dados sigilosos. A ordem para o depoimento partiu do ministro Alexandre de Moraes. O Judiciário volta ao trabalho amanhã, 1º, em sessão solene no Supremo Tribunal Federal. Depois de novo embate, a expectativa é saber a opinião dos demais ministros em relação a essa polêmica. Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 31, a comentarista Bruna Torlay afirmou que Bolsonaro deveria ir ao depoimento e enfrentar o STF, uma vez que conta com a confiança de 57 milhões de brasileiros que o elegeram. “Bolsonaro deve ir sim, mesmo porque ele é o presidente, isso é uma obrigação. O presidente não é uma pessoa qualquer, ele está investido da confiança dos 57 milhões de pessoas que votaram nele para que ele enfrentasse o Supremo. Enfrentar o Supremo não é mandar o Alexandre de Moraes para cá ou para lá, é olhar nos olhos dele e estar ali ao mesmo tempo sem nenhum tipo de conflito porque ele é o presidente da República e representa 57 milhões de brasileiros. Não faz sentido ficar de briguinha com o STF”, afirmou Torlay no programa.

Confira o programa desta segunda-feira, 31: