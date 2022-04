‘Bolsonaro já está em primeiro’, diz Constantino sobre disparada do presidente nas pesquisas eleitorais

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a melhora no desempenho do presidente da República nas pesquisas eleitorais; diferença entre Lula e Bolsonaro caiu para cinco pontos percentuais

Foto: José Dias/PR Presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a distância nas intenções de voto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Pesquisa realizada e divulgada pelo instituto PoderData nesta quarta-feira, 13, mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) encurtou a distância sobre o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cinco pontos percentuais. De acordo com o estudo, o atual comandante do Planalto tem a preferência de 35% do eleitorado contra 40% do petista. Em um eventual segundo turno, Lula segue na liderança com 47% contra 38% do capitão do Exército. Ciro Gomes (PDT) apresenta 5% das intenções de voto, seguido do ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%. André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB) e José Maria Eymael (DC), tiveram 3%, 2% e 1% respectivamente. Entre aqueles que não sabem em quem vão votar, somam-se 4% dos eleitores e outros 7% irão optar pelo voto branco ou nulo.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alegou que Bolsonaro “já está em primeiro” e que é “quanto tempo” até as pesquisas eleitorais realizarem este “ajuste”. “A realidade está se impondo”, afirmou. O analista ainda ressaltou que o eleitor não terá a opção de votar na terceira via pois ela não existe. “As pessoas terão de escolher entre um ladrão que quer usar a Petrobrás, de novo, para ele e seus comparsas, furar teto de gastos, criar ministérios inúteis, ou aquele que, com todos os defeitos, tem feito um governo virtuoso que aponta na direção certa”, afirmou Constantino.

