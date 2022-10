‘Brasil está saindo muito bem da crise da pandemia’ afirma Constantino sobre deflação

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre os novos dados do IPCA

Adriano Makoto Suzuki/Flickr IPCA registrou o terceiro mês seguido com deflação, fechando setembro com queda de 0,29%



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou o terceiro mês seguido com deflação, fechando setembro com queda de 0,29%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11. Segundo o IBGE, essa foi a menor variação para o mês de setembro desde o início da série histórica. No acumulado de 2022, o IPCA acumula uma alta de 4,09%, enquanto que, nos últimos 12 meses, a alta é de 7,17%, que fica abaixo do índice de 8,73% observado nos 12 meses anteriores. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 11.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o Brasil está se saindo muito bem da crise da pandemia. “Lembrando que teve lockdown, que o presidente Bolsonaro não apoiou, que não serviu para salvar nenhuma vida, só para destruir a economia. Hoje está muito claro que a oposição contou com aquela famosa frase ‘quanto pior melhor’. Torceu mesmo para que a economia fosse para o ralo, para que pudessem derrotar o Bolsonaro nessa eleição. Não conseguiu muitos frutos nisso, apesar da aposta desumana. Você ter que torcer para as pessoas ficarem desempregadas, para a economia ficar ruim. E mesmo assim o governo brasileiro agiu para mitigar a inflação e fazer a economia voltar em V. Tudo tem mérito das ações do governo Bolsonaro”, comentou.

