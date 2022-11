‘Coisas milagrosas estão acontecendo’, diz Constantino sobre equipe de transição de Lula

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre o início da transição de governo

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin é coordenador geral da equipe de transição do governo Lula



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, durante coletiva nesta quinta-feira, 3, que o processo de transição foi iniciado e os nomes da equipe deverão ser anunciados na segunda-feira, 7. A declaração foi feita após uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o general Luiz Eduardo Ramos, da secretaria-geral da Presidência. De acordo com ele, o processo foi instalado com o objetivo da transparência. “A conversa foi bastante proveitosa. Todo o fluxo de informação foi conversado e vamos encaminhar para a Casa Civil. Transição instalada com o objetivo da transparência, planejamento e continuidade dos serviços para a população”, disse. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 3.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, “coisas incríveis, milagrosas e estranhas” já estão acontecendo com a equipe de transição do novo governo. “A equipe de transição é encabeçada pelo Alckmin em um papel de rainha da Inglaterra. A área econômica está na mão do Mercadante e a área de política está com a Gleisi Hoffmann, aquela que defende Nicolás Maduro com unhas e dentes. Então a gente sabe o que vem por aí. Tem alguns milagres já acontecendo, principalmente milagres na imprensa. O Orçamento Secreto, por exemplo, desapareceu em um passe de mágica. Voltou a ser emendas do relator e uma negociação para manter passou a ser vistacom maior naturalidade do mundo. Outra coisa é que compor com o Centrão passou a ser governabilidade. Até ontem isso era a prova de que Bolsonaro cedeu a corrupção. Coisas incríveis, muito milagrosas, estranhas estão acontecendo e olha que o cara nem assumiu ainda”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 3: