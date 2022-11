Zambelli confirma ida aos EUA, mas nega fuga do Brasil: ‘Cumprindo agendas pessoais’

Após ter suas redes sociais suspensas, deputada alegou ser vítima de censura; parlamentar ressaltou que trabalhará para ‘restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas’

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2022 Carla Zambelli durante Audiência Pública Interativa em Brasília (DF)



A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) divulgou uma nota nesta quinta-feira, 3, em que confirma a ida aos Estados Unidos, mas nega que sua saída do Brasil seja uma fuga. O posicionamento ocorre após o também deputado André Janones (Avanta-MG) publicar em suas redes sociais que a bolsonarista havia fugido do Brasil. “Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras”, explicou através de sua assessoria à equipe de reportagem da Jovem Pan. Na manifestação, a parlamentar se diz vítima de censura após suas redes sociais, que acumulam quase 10 milhões de seguidores, serem suspensas. Zambelli afirma que a atuação da Justiça têm como objetivo controlar o fluxo de informações de “uma das maiores vozes conservadoras da internet” e que é através das suas redes, inclusive do WhatsApp, que a divulgação de sua agenda é realizada. “Estou no meio desse movimento de contenção, repressão e ataque à Liberdade”, disse a congressista. Zambelli ressaltou que, enquanto estiver em solo norte-americano, irá estudar possíveis meios de assegurar e restaurar a “liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas”, finalizou. No último sábado, 29, a deputada foi flagrada em uma confusão no bairro Jardins em São Paulo, onde chegou a apontar uma arma para um militante de esquerda.