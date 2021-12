Constantino analisa atrito entre Bolsonaro e Dallagnol: ‘O alvo é a campanha de Sérgio Moro’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram embate entre o presidente e o ex-procurador nas redes sociais

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Para comentarista, falas do presidente em discussão com Dallagnol visam enfraquecer Moro



Dois dias depois que Deltan Dallagnol se filiou ao Podemos, em um evento em um hotel em Curitiba, o mesmo em que realizava coletivas de imprensa sobre a operação Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo criticando o ex-procurador. Na mensagem, ele disse que rejeitou uma audiência solicitada por Dallagnol em 2019, às vésperas da indicação de Augusto Aras à procurador-geral da República, por receio de sair uma ‘história pronta’ do encontro, em que ele poderia ser acusado de tentar negociar algo para aliados ou parentes em troca da vaga. “Se eu tivesse dado essa audiência para ele, com toda certeza eu não iria indicá-lo para a PGR, mas ele iria sair com uma história pronta. Como ele não aceitou, o Deltan Dallagnol ia me acusar de parcial”, disse o presidente no vídeo. Por sua vez, Dallagnol publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo as críticas de Bolsonaro e dizendo que jamais buscou o presidente para uma audiência. De acordo com o ex-procurador, o que ocorreu foi o oposto, ele diz que foram interlocutores de Bolsonaro que buscaram por ele para saber se ele teria interesse em entrar na vaga de procurador-geral da República e ele teria respondido que não queria o cargo.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 13, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a decisão do presidente em discutir com um possível candidato ao cargo de deputado federal em vez de focar em um adversário direto, como Lula e Sérgio Moro. Para o comentarista, os comentários do presidente tem como objetivo acertar a candidatura de Moro à presidência e tirar apoio do ex-juiz para 2022. “O alvo obviamente é Sérgio Moro, é a campanha de Sérgio Moro. É toda uma narrativa de que houve uma politização da Lava Jato. A decisão tanto de Moro quanto de Dallagnol de ingressar na política em nada ajudou na imagem da operação. Deu muita munição para as pessoas que desconfiavam ou mesmo que não desconfiavam que era tudo um plano político. Hoje em dia muita gente já tem essa dúvida. […] Ele (Bolsonaro) está batendo no Moro nesse pacote ‘lavajatista'”, analisou Constantino.

