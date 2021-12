‘A candidatura é uma ida sem volta’, diz Álvaro Dias sobre disputa de Moro à Presidência

Em entrevista ao Pânico, o senador do Podemos descartou os rumores de uma chapa entre o ex-juiz e o governador João Doria: ‘Moro é obstinado e lutou para ser candidato, vai abrir mão agora?’

Nesta segunda-feira, 13, o programa Pânico recebeu o senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Em entrevista, o parlamentar comentou sobre os planos de Sergio Moro para as eleições de 2022. “Eu creio que ele abandonou o conforto da atividade privada bem remunerada para ser chamado pelo seu idealismo, na esperança de promover avanços. Não imagino ele optando por outra alternativa na política. Ele não está atrás de um emprego, está atrás de uma vocação, o desejo de promover mudança no país. Eu acredito que é uma ida sem volta essa candidatura”, disse ele, que desmentiu rumores de uma possível chapa entre Moro e João Doria: “Moro é obstinado e lutou para ser candidato, vai abrir mão agora?” Segundo ele, o ex-juiz e Deltan Dallagnol, com suas filiações ao Podemos, buscam entrar na política para dar continuidade ao trabalho feito na Lava Jato. “Estes dois vieram para a política em razão do que aconteceu. Eles são desconsiderados em uma tentativa de desqualificação, mas há ferramenta política para esse enfrentamento. Certamente vamos continuar essa luta para chegar a um novo Brasil.”

Álvaro Dias ainda falou sobre como é trabalhar ao lado de Sergio Moro e de como imaginaria o ex-ministro como presidente. “Ele teve uma experiência pequena, mas foi bem intensa. Ele articulou muito para aprovar o pacote anticrime, anticorrupção, ele foi muito ao Congresso e dialogou muito. O essencial é escolher bem o presidente do Senado, da Câmara e os líderes. Sempre tem que ser bom de comunicação. Tem que ser metade gestão e metade de comunicação. Tem que ter um bom projeto e comunicar bem com a sociedade. Ele tem me surpreendido, uma disposição incrível de conversar, dialogar e se reunir, com humildade. Ele é bem dinâmico, faz muita coisa em pouco espaço de tempo.”

O senador também comentou as anulações de processos investigados pela Lava Jato e o legado da operação.”Nas ruas do Brasil o que vai se discutir não é a preciosidade política, é se roubaram ou não roubaram. Se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância, aí vamos caminhar para um estágio que se equipare aos dos países mais evoluídos do mundo, aí sim teremos justiça e poderemos dizer que somos iguais perante a lei. É evidente que temos que debater pobreza, economia, cultura, mas essa questão é fundamental. Precisamos dar esse salto civilizatório.”

Confira na íntegra a entrevista com Álvaro Dias: