Constantino atribui crescimento de Bolsonaro em intenções de voto a ‘melhor comunicação’ do governo  

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram novo levantamento do Instituto FSB

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro tem 34% das intenções de voto no primeiro turno, de acordo com nova pesquisa



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira, 8, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições 2022. O levantamento, do Instituto FSB, contratado pela BTG Pactual, mostra que o petista registra 41% das intenções de voto, antes 34% do atual presidente. A diferença, de 7 pontos porcentuais, é a menor da série história de oito levantamentos iniciada em março deste ano. Já no segundo turno Lula computa 51% e Bolsonaro contabiliza 39%. A pesquisa foi realizada entre 5 e 7 de agosto com 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 8.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a tendência, com a aproximação das eleições, é que as intenções de voto se aproximem da realidade. “Já tem a rejeição do governo caindo bem. A medida que o tempo passa e o governo pode se comunicar melhor na campanha com esse eleitor mais leigo, mais afastado de política no dia a dia, ele pode explicar o que está acontecendo. Lembrar, por exemplo, que foram os opositores ao governo que trancaram todo mundo em casa, que impediram todo mundo de trabalhar e foram responsáveis pela situação econômica difícil. As pesquisas são uma fotografia mal tirada com algum erro metodológico e mesmo assim não dão conta do filme, que claramente aponta para o crescimento do presidente Jair Bolsonaro e a queda de Lula”, comentou.

