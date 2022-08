Noiva é ‘salva’ por estilista e é aplaudida a caminho de igreja em Minas Gerais

Paula Moreira seguia para o casamento, quando no trajeto foi surpreendida pelo Festival Tudo é Jazz, que acontecia em uma das ruas de Ouro Preto

A noiva Paula Moreira Mol foi “salva” pelo estilista Ronaldo Fraga para chegar a tempo de se casar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada em Ouro Preto, em Minas Gerais. No último sábado, 6, ela seguia para o casamento, quando no trajeto foi surpreendida pelo Festival Tudo é Jazz, que acontecia em uma das ruas da cidade. Ronaldo Fraga estava em uma sacada de um casarão, assistindo ao show, quando flagrou a noiva aguardando o término do evento para chegar a igreja. O estilista desceu da sacada e foi até a noiva para oferecer ajuda. Ele propôs que ela não esperasse pela liberação da rua e fosse caminhando até a porta do santuário. De acordo com Ronaldo Fraga, Paula disse que tinha vergonha e também comentou que estava usando salto. No entanto, o estilista ofereceu ajuda para segurar a causa do vestido, para não sujar, e falou que todos da rua iriam aplaudir. A noiva aceitou a proposta e subiu a rua. Ela foi aplaudida e chegou a tempo do casamento.