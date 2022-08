Constantino chama Lula de mentiroso e diz que petista quer posar de democrata

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram críticas feitas pelo ex-presidente a Bolsonaro

Allison Sales/FotoRua/Estadão Conteúdo Ex-presidente Lula é um dos candidatos à Presidência da República de 2022



O ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Na oportunidade, o petista disse que acredita na “recuperação” da democracia e afirmou que o atual mandatário desafia as instituições brasileiras e desrespeita as urnas eletrônicas. As afirmações foram feitas durante entrevista a uma rede internacional de mídia. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 22. Para o comentarista Rodrigo Constantino, Lula é mentiroso e que agora quer posar de democrata. “Tudo que fala é sempre diante do espelho ou atacando os outros como ele é. Agora está querendo posar de democrata. Ele que defende até hoje o regime venezuelano. É de um cinismo ímpar e ainda fala que o presidente só agora começou a criticar as urnas. Mentira. Bolsonaro sempre desconfiou e apresentou propostas, inclusive, um projeto de lei aprovado para trazer mais transparência para o processo eleitoral”, comentou.

