Constantino comenta anúncio de desistência de Márcio França ao governo de SP: ‘Show de horrores’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o anúncio feito pelo ex-governador de São Paulo

Reprodução/Instagram/@marciofrancasp Márcio França desiste do governo de São Paulo e vai tentar o Senado Federal



O ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), desistiu da pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes e afirmou que vai disputar uma vaga no Senado Federal. O anúncio foi feito, na tarde desta sexta-feira, 8, por meio de um vídeo nas redes sociais do político. A mudança de rota de Márcio França vinha sendo especulada há meses. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 8.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, só resta ao ex-governador do Estado uma campanha por espécie de ciclovia em âmbito estadual. Ele ainda classificou o vídeo divulgado por Márcio França como “show de horrores”. “Além do aspecto da monotonia , faz o enterro ser algo animado. Essa declaração dele, o que chama atenção é o grau de hipocrisia dessa turma. Beira a psicopatia. Quer dizer que ele está preocupado com milhões de pessoas famintas ou insegurança alimentar?. Chega a falar que este atual governo federal corre o risco de ver a casa virar a rua. Inclusive, faltou ele dizer que todos tucanos e petistas impediram as pessoas de saírem para trabalhar. Aumentam, exageram e distorcem com políticas adotadas por todos eles. Na maior cara de pau e cinismo, Márcio França diz que está se unindo ao PT para salvar a democracia brasileira. Resta, é claro, ele explicar como é esta democracia, com pessoas que defendem as ditaduras cubanas, venezuelanas etc. É um show de horrores. Não se sustenta por dois segundos. Não é sério, mas isso é a esquerda. Já conhecemos a esquerda e o que vai restar para o Márcio França agora é uma campanha por uma espécie de ciclovia em âmbito estadual. É o que restou para a turminha da esquerda radical”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 8: