Rio Pinheiros vai ganhar primeira passarela flutuante do Estado; uso será exclusivo para ciclistas

Com investimento de R$ 3 milhões, a estrutura de alumínio tem 110 metros de extensão e terá iluminação à noite

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Passarela flutuante está instalada no trecho das estações de trem da Granja Julieta e João Dias



Uma passarela flutuante, de uso exclusivo aos ciclistas, deve ser inaugurada no próximo dia 15 sobre o Rio Pinheiros, em São Paulo. A nova passagem, que será a primeira do Estado com esta estrutura, faz parte de projetos tanto do governo estadual quanto da concessionária responsável pelo Parque Bruno Covas. Com investimento de R$ 3 milhões da iniciativa privada, a passarela de alumínio tem 110 metros de extensão e terá iluminação à noite, além de ponto de aluguel de bicicletas nas proximidades. A ponte está instalada no trecho das estações de trem da Granja Julieta e João Dias e, no fim do último mês, passou por testes e foi aprovada.

O governo do Estado e a concessionária planejam, dentro dos projetos, criar outros acessos para ciclistas e também para os pedestres. Inclusive, está previsto a transformação de uma antiga ponte para carros em via apenas para ciclistas. Além disso, até o final deste ano, os responsáveis pelos projetos garantem a instalação de outra travessia exclusiva para ciclistas que vai flutuar sobre o Rio Pinheiros. A via será feita perto da Ponte Cidade Jardim e do Parque do Povo, localizado no lado leste.