Constantino condena defesa de Lula a Maninho do PT e afirma que ‘não existe violência do bem’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o assassinato de tesoureiro do PT durante festa de aniversário com tema do ex-presidente Lula

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-candidato, Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022



Marcelo Aloizio de Arruda, que comemorava 50 anos em uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no último domingo, 10, foi baleado durante sua celebração e faleceu. De acordo com nota encaminhada pela Polícia Civil do Paraná, o tiro foi disparado após uma discussão no evento, que tinha como tema principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O atirador foi Jorge Jose da Rocha Guaranho, policial penal federal, que encontra-se internado em estado grave. A Prefeitura de Foz do Iguaçu emitiu um comunicado em suas redes sociais onde informa que Marcelo encontrava-se na corporação há 28 anos e agradeceu pela “dedicação e comprometimento com o Município”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não há “assassinato” ou “violência do bem” ao defender um homicídio ou a tentativa do crime. Em sua fala, o analista lembro da defesa de Lula a Maninho do PT, que empurrou um opositor em direção a um caminhão e causou um traumatismo craniano. “bem. Quem cometeu um crime, cometeu um crime e precisa ser punido de maneira severa para reduzir a impunidade”, argumentou.

