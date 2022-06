Constantino critica ativismo judicial do STF: ‘Ministros querem derrotar Bolsonaro’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a manifestação do presidente Jair Bolsonaro que negou a possibilidade de realizar um golpe para se manter no poder

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou a possibilidade de realizar um golpe para se manter no poder em caso de derrota nas eleições presidenciais



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 13, que não pretende da rum golpe para se manter no poder caso seja derrotado nas eleições deste ano. A fala ocorreu durante entrevista à rádio CBN de Recife. Para o mandatário, existe a possibilidade de acontecer o contrário. “O que transparecem é que querem dar um golpe para me tirar do poder. É fácil de resolver isso. Vamos deixar uma apuração simultânea ao lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Quando você fala em golpe, há duas semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convida em torno de 70 embaixadores e fala a eles, de forma indireta, que o presidente estaria preparando um golpe e que, ao anunciar o resultado, o seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato, do final das eleições de 2022 já está pronto no TSE?”, questionou o chefe do Executivo.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a historia brasileira nunca presenciou “um ativismo tão escancarado contra um presidente, que é o candidato à reeleição”. “Há esse ativismo escancarado, ministros do TSE e do STF deixam muito claro que querem derrotar Bolsonaro e isso tudo se configura, por si só, uma espécie de golpe brando. No mínimo, uma eleição manietada. Influenciada pelo próprio sistema contra um dos candidatos”, afirmou o analista.

