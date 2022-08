Constantino critica cartas pela democracia e diz que opositores estão desesperados com a direita no poder

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre o evento que teve como foco atos em defesa do Estado Democrático de Direito

Rovena Rosa/Agência Brasil Ato em defesa da democracia e do processo eleitoral reuniu lideranças políticas, intelectuais, empresários, sindicatos e artistas na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco



A leitura das cartas da Fiesp e da USP, intitulada como Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, foi realizada na manhã desta quinta-feira, 11, em um evento que tem como foco atos em defesa do Estado Democrático de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) recebeu a manifestação. Os documentos reúnem mais de 900 mil assinaturas de intelectuais, empresários, economistas e representantes da sociedade civil. A leitura começou com o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, abrindo o ato, com um discurso defendendo o processo eleitoral, criticando as fake news e exaltando a soberania popular. A primeira a ser apresentada foi a da Fiesp. Loga na sequência, foi a vez da carta da USP ser lida. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 11.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, as cartas são “patéticas” e mostram o desespero dos opositores com a direita no poder. “Estou adorando está leitura da tal cartinha patética, porque nunca foi tão fácil dividir o joio do trigo e ver todos os tons de vermelho, rosa e laranja, defendendo o indefensável. É hilário a turma da visão estética do mundo que basta colocar a palavra defesa da democracia que acredita que é a defesa da democracia, sem apontar corretamente onde ela está ameaçada. E a cartinha tem a assinatura do Lula, que defende a ditadura da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua até hoje. A cartinha é patética e é da turma tucanato que está desesperado com a direita no poder. A outra carta, que está batendo quase 1 milhão de assinaturas, não tem ninguém de importante”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 11: