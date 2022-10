Constantino critica censura à Jovem Pan: ‘Momento mais sombrio e preocupante’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre a censura a veículos de comunicação

Comentarista Rodrigo Constantino fala sobre censura a veículos de comunicação



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 130, que, igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística, determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 19.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou a censura à Jovem Pan. “É o momento mais sombrio e preocupante do nosso país que eu me lembre. Nem no regime militar tinha censura dessa maneira tão escancarada e prévia. Perseguição a veículos de comunicação independentes. O Brasil vive uma ditadura de toga. Alexandre de Moraes passou de todos os limites, precisa de um freio urgente. A coisa está perigando muito e é assustador vendo gente passando pano para ele porque acha que vai ficar restrito ao bolsonarismo, esse grau de arbítrio, de ataque, de censura. Estamos diante de uma pequena demonstração do que vai acontecer com o Brasil se o PT vencer. O PT nunca se importou com censura. Olha Cuba com admiração, Nicaraguá com respeito. O Lula está confessando o crime futuro. Ninguém vai poder negar surpresa ou ignorância. Tiro meu chapéu pela coragem da Jovem Pan de encarar essa briga contra todo um sistema podre. E se eles venceram acabou o Brasil. Eles não vão me calar. Vou continuar chamando ladrão de ladrão”, comentou.

