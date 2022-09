Constantino descarta chance de eleição terminar no primeiro turno: ‘Dois lados com excesso de otimismo’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram as novas pesquisas de intenções de voto

Novas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, divulgadas nesta sexta-feira, 23, indicam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os dois principais candidatos nas eleições 2022. A primeira delas é o levantamento do Instituto Ipesp, o qual mostra que o petista registra 46% das intenções de voto, antes 35% do atual presidente. O nível de confiança é de 95,5%. Já na segunda pesquisa, da Brasmarket, Bolsonaro computa 44,9% e Lula contabiliza 31%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 23.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a eleição será decidida em segundo turno. “Vejo nos dois lados um excesso de otimismo. Já escutei de petistas que já estavam se mudando para Brasília, até porque o Lula já loteou todo o governo futuro. E do lado bolsonarista também tem muita gente por conta da expressão do presidente nas ruas e da ausência de gente no entorno de Lula. Eu acho que não. O Lula não levou em primeiro turno quando tinha popularidade de fato, quando tinha gente na rua, e muito menos hoje com todos esses escândalos. Já o Bolsonaro há uma possibilidade um pouco maior. Só que a gente precisa lembrar que o Haddad teve 47 milhões de voto na última eleição. Então o Lula deve ter um número bem expressivo, tem uma campanha muito pesada da mídia, militantes, do TSE, todos juntos tentando passar uma borracha no passado do ladrão e vendê-lo como alguém moderado. Então acho que é uma disputa acirrada. A minha perspectiva é que não é uma coisa trivial, derrotar um ou outro”, comeBntou.

