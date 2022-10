Constantino diz que apoio de Zema a Bolsonaro é o ‘mais importante’ para virada no segundo turno

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os votos dos eleitores mineiros nas eleições

Gil Leonardi - Imprensa MG Romeu Zema foi reeleito ao cargo de governador de Minas Gerais nas eleições 2022



As campanhas eleitorais dos candidatos à Presidência da República seguem a todo vapor para o segundo turno das eleições 2022, marcada para 30 de outubro. Em Minas Gerais, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) continua em busca de apoios para ampliar o número de votos no Estado. Isso porque no primeiro turno o atual presidente obteve 43,60% dos votos em território mineiro, ficando atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registrou 48,29% dos votos – a diferença é de mais de 500 mil votos. Na tarde desta quinta-feira, 6, Bolsonaro esteve mais uma vez com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desta vez em um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Para reforçar o apoio ao presidente, Zema convidou prefeitos dos 853 municípios do Estado a ajudar na campanha. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 7.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o apoio de Zema a Bolsonaro é o “mais importante” para a virada do presidente no segundo turno. “O apoio do governador Zema da forma que foi ao presidente Jair Bolsonaro é o mais importante para a virada nesse segundo turno. Do ponto de vista socioeconômico, é um pequeno Brasil ali dentro. Tem o Norte ali, próximo da Bahia, que é muito diferente de Belo Horizonte e por aí vai. O presidente tem tudo para virar em Minas Gerais. O Zema foi eleito no primeiro turno calado sobre apoio a Presidência da República. Ele não se manifestou. Agora ele está ao lado do presidente e disse que o PT destruiu o estado de Minas Gerais. Aliás, como fez com o Brasil. Para o eleitor mineiro vai fazer muita diferença o governador apoiando Bolsonaro. Acho que tem tudo para virar em Minas e tem tudo para virar no país”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 7: